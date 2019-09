Bohmte. Eigentlich stammt er aus dem ganz hohen Norden: Der Zaunkönig kam mit der Eiszeit aus dem fernen Alaska nach Nordnorwegen, von wo aus er sich im Laufe der Zeit über ganz Europa bis nach Südspanien ausbreitete. Dennoch: Leicht hat es der kleine Piepmatz nicht, es handelt sich um eine geschützte Art. Unserem Fotografen Erhard Frost gelang es, ein Exemplar im Bild festzuhalten.

Freut sich wie ein Schneekönig

Man muss es so sagen: Königlich wirkt an, so der lateinische Name des Zaunkönigs, erstmal gar nichts. Er zählt zu den kleinsten Vögeln Europas, wiegt nur knapp zehn Gramm, und ist mit seinem rostbraun-grauen Gefieder eher unscheinbar. Aber sein glanzvoller Name zeigt, dass der Zaunkönig die Menschen schon immer für sich eingenommen hat.

So erzählte der altgriechische Dichter Äsop bereits um 600 v. Chr. die Fabel, in der die Vögel beschließen, denjenigen zum König zu machen, der am höchsten fliegen kann. Klarer Fall: Der Adler war der König der Lüfte und damit auch der des Vogelreichs – wenn da nicht der Zaunkönig gewesen wäre. Der gewitzte kleine Kerl hatte sich nämlich in des Adlers Gefieder versteckt und stieg, als der Adler niedergehen musste, in noch luftigere Höhen auf und rief: „König bin ich!“ So ausgetrickst, sperrte die Vogel-Jury den Zaunkönig in ein Mauseloch, aus dem dieser jedoch wieder entkam und seinen Namen weg hatte. Als „König der Vögel“ wird der Zaunkönig später in Litauen, Polen, Frankreich, Italien, in den Niederlanden und der Schweiz, sogar in Japan bezeichnet; darüber hinaus nennen die Japaner den Zaunkönig auch „König der Lüfte“. In Deutschland wurde der Vogel lange Zeit „Schneekönig“ genannt, da er auch im Winter lebhaft singt, wovon sich wiederum die Redensart „sich freuen wie ein Schneekönig“ ableitet.

Doch zurück zur Natur: Ständig ist der kleine rundliche Vogel mit dem gestelzten Schwanz in Bewegung, ob auf der Flucht oder auf der Jagd – er wird es wohl wissen, jedenfalls bekommen wir Menschen ihn nicht allzu häufig zu Gesicht, und wenn wir seiner doch einmal ansichtig werden, so könnten wir ihn bei seinem rastlosen Tun in Bodennähe gar für eine Maus halten. Nur selten fliegt er auf, dafür macht er sich durchaus durch seinen Gesang bemerkbar, der im Vergleich zum zierlichen Klangkörper mit erstaunlicher Lautstärke verblüfft und uns, wie schon erwähnt, auch im Winter erfreut.

Lebt in Patchwork-Familie

Auch sein Nest steht in keinem Verhältnis zu seiner Körpergröße – da kleckert er nicht, da klotzt er, der kleine König. Und er baut gleich mehrere dieser überdimensionierten Behausungen, die überdies mit einem seitlichen Eingang versehen sind, ins Dickicht, um sie dem Weibchen seiner Wahl zu präsentieren, auf dass die Angebetete sich das schönste aussuchen möge. Die übrigen Nester behält er in Petto, sie könnten ja noch anderen Damen gefallen, denn Herr Zaunkönig lebt auch gern polygam. Dafür beteiligt er in einer zweiten Brutphase gern seine Kinder der ersten Brut an der Fütterung ihrer (Stief-)Geschwister.

Als Nahrung bevorzugen Zaunkönige alle Arten von Insekten, auch kleine Schnecken, und im Winter Früchte und Samen. Apropos Winter: In der kalten Jahreszeit ist der kleine, warmblütige Vogel besonders schnell von Auskühlung bedroht. Doch auch hier hilft es ihm, dass er gegenüber seinen Artgenossen überhaupt nicht scheu ist: In kalten Nächten drängen sich mitunter 20 Artgenossen und mehr in einer Baumhöhle oder einem Nistkasten und vermeiden durch dieses Gruppenkuscheln übermäßige Wärmeverluste.

Wer den Zaunkönig gern in seinem Garten begrüßen möchte, sollte es lässig angehen und ein wenig Wildnis zulassen. Ein bisschen Dickicht, ein Reisighaufen, eine Brombeerhecke sind ganz nach dem Geschmack des niedlichen kleinen Vogels, der hierzulande zwar nicht als gefährdet gilt, dessen Lebensraum allerdings nicht zuletzt durch den Schwund naturnaher Gärten zugunsten akkurater lebensfeindlicher Schottergärten zunehmend eingeschränkt wird. Dabei ist der Zaunkönig gemäß Bundenaturschutzgesetz eine streng geschützte Art.