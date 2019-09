Von „Unerhört!“ zu „Wir hören zu!“ - feierliches Finale in Bohmte CC-Editor öffnen

Ehrengäste und Amtsträger feierten einen gelungenen Abschlussgottesdienst. Foto: Diakonie

Bohmte. In der Thomaskirche in Bohmte ist jetzt die im neu geordneten evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Bramsche gefeierte „Woche der Diakonie“ mit einem festlichen Gottesdienst zu Ende gegangen. Weil Bohmte zu diesem im Jahr 2013 in neuer Struktur startenden Kirchenkreis dazugehört, war die dortige Kirche der passende Ort dafür.