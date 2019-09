Heimatshoppen in Hunteburg am Freitag und Samstag CC-Editor öffnen

Foto: IHK

Hunteburg . Die Erkenntnis ist nicht neu: Wer seine Einkaufsmöglichkeiten vor Ort behalten möchte, muss sie nutzen. In Hunteburg trägt das Engagement der Gewerbetreibenden, die sich in der Hunteburger Werbegemeinschaft organisiert haben, maßgeblich zur Attraktivität bei. Und so gilt am 13. und 14. September: Hunteburg macht mit bei der Aktion Heimatshoppen der IHK.