Bohmte. Brückenbaumaßnahmen sind aufwendig. Das gilt besonders, wenn es sich wie in Bohmte um eine Brücke handelt, die Gleise der Deutschen Bahn überspannt. Den Schaden verursachte ein Lkw-Unfall im Oktober 2018, gehofft wird, dass die Reparatur 2020 erfolgen kann.

Wer regelmäßig die Straße am Schwaken Hofe in Bohmte befährt, stellt ebenso regelmäßig fest, dass das Geländer der Brücke, die die Gleise der Deutschen Bahn überspannt, genauso aussieht wie vor inzwischen fast einem Jahr. Im Oktober 2018 war ein Lkw kurz vor der Brücke außer Kontrolle geraten, war letztlich umgekippt und hatte Ladung verloren.

Ein Teil der Kiesladung ergoss sich auf die Straße. Zudem stürzte Kiessand auf die Bahngleise unterhalb der Brücke, da der Lkw auch das Brückengeländer beschädigt hatte. Die Brücke und die anstehende Reparatur schaffte es auch bereits auf die Tagesordnung des Bohmter Ortsrats. Gefordert wurde dort auch eine dauerhafte Tempobegrenzung für Lkw, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Schließlich verunglückte an beinahe der identischen Stelle bereits ein mit Schweinen beladener Lkw.

Sachstand Reparatur

Die gewollte und notwendige Reparatur des Brückengeländers gestaltet sich schwierig. In einer Pressemitteilung der Gemeinde Bohmte heißt es: "Sachstand Reparatur des Anprallschadens an der DB-Brücke Am Schwaken Hofe. Im Oktober 2018 ist bei einem Lkw-Unfall auf der DB-Brücke „Am Schwaken Hofe“ das Geländer und der sogenannte Spannungsschutz im Bereich der Oberleitungen stark beschädigt worden. Seither befindet sich die Verwaltung der Gemeinde Bohmte in Abstimmung mit dem ausschreibenden Ingenieurbüro, der Versicherung des verursachenden Lkw und der Deutschen Bahn AG."

Jede Menge Vorschriften

Da das Bauwerk über eine Gleisanlage der Deutschen Bahn AG verläuft, sind besondere Vorschriften einzuhalten und nur von der Bahn akzeptierte und zugelassene Vertragspartner mit der Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Beantragung von Sperrpausen innerhalb des Bahnbetriebes zu beauftragen. Dies sei eine extrem langwierige Angelegenheit, da es sich in Bohmte um eine wichtige und vielbefahrene Gleisstrecke handelt. Sperrpausen können im Regelfall nur etwa 30 Wochen im Voraus beantragt werden, und das auch nur nachts und für vier bis fünf Stunden.

2020 soll repariert werden

Auszugehen, so heißt es seitens der Gemeinde, dass die Reparaturarbeiten im Laufe des Jahres 2020 durchgeführt werden. Ein genauerer Zeitplan könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Zurzeit läuft die Vergabe der „Bauüberwachung Bahn“, die Ende September abgeschlossen sein sollte, da es nicht viele Ingenieurbüros gibt, die diese Leistungen anbieten.