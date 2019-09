Brockum. 1050 Jahre Brockum – welch ein Fest! Es hat sich angefühlt wie ein großes Familienfest. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail hat das Team um Mechthild Kortenbruck die Großveranstaltung zum Dorfjubiläum organisiert. Mit Begeisterung feierten Brockumer und ihre Gäste das Dorf und seine Geschichte.

Bevor der Karbidböllerverein aus Hunteburg das Fest mit dem´nicht zu überhörenden Startschuss offiziell eröffnete, waren die Gäste zunächst zu einem Gottesdienst mit Pastor Nico Lührmann in die Brockumer Kirche eingeladen. Hier zeigte Ludger von Husen noch einmal die Eckdaten der 1050-jährigen Geschichte Brockums auf.



Lob für das Organisationsteam

Das vierköpfige Organisationsteam, neben Mechthild Kortenbruck, Nicole Thrien, Michael Komnick und Freddy Lübker, hatte keine Mühen gescheut. „Ihr habt es geschafft, dass alle Vereine und Institutionen mit in einem Boot gesessen haben und kräftig in dieselbe Richtung gerudert haben“, lobte Ortsbürgermeister Marco Lampe die Organisation.

Stärkung des Wir-Gefühls

Überwältigt sei er gewesen, was sich Familien und Nachbarschaften bereits im Vorfeld haben einfallen lassen, um auf den Jubiläumstag hinzuweisen. „Das habe ich so nicht erwartet“, freute sich Lampe. Sowieso sei ein runder Geburtstag im Dorf eine gute Möglichkeit, das Wir-Gefühl in der Gemeinde zu stärken. „Unsere Gemeinde lebt! Und das seit mindestens 1050 Jahren“, lobte er die intakte Dorfgemeinschaft.

Das i-Tüpfelchen

Das Fest mitgestaltet hatten Chöre gleichermaßen wie Spielmannszug, Sportgruppen, Feuerwehr, Jäger oder Landfrauen. Sie alle hatten sich eingebracht, um das Dorfjubiläum zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Kunsthandwerker, Essen- und Getränkestände rundeten das Angebot ab. Der Abend setzte mit der Band Dorfrock dem Spektakel das i-Tüpfelchen auf. 1050 Jahre Brockum – rundum gelungen.