Bohmte. In der Aula der Grundschulen Bohmte geschah Ungewöhnliches. Es flogen Kokosnüsse. Aber keineswegs nur das. Die Erstklässler der Erich Kästner-Schule und der Christophorus-Schule ließen sich von Rainer Rudloff in den Bann ziehen. Er las vor, aber nicht nur das – wie die fliegenden Kokosnüsse ahnen lassen.

An sämtlichen Grundschulen der Gemeinde Bohmte, das sind immerhin vier, läuft das Projekt Lesen. Dazu gehört ein Vorlesewettbewerb mit Vorentscheiden in den Klassen und dem Finale, das in Herringhausen stattfindet. Der Schulsieger wird dabei von seiner ganzen Klasse begleitet. Und noch etwas sollte Appetit auf das Lesen machen: Eine Vorlesestunde mit Rainer Rudloff – für alle Jahrgangsstufen der Grundschule. Er sagt im Vorfeld: "Mir ist es wichtig, dass die Kinder sehen: Da liest jemand aus einem Buch vor. Das ist cool." Über die Literatur könnten sich die Mädchen und Jungen in Personen einfühlen, der nicht da ist. Möglich wird das alles durch die Unterstützung der Bohnenkampstiftung. Und die beiden Bohmter Schulleiterinnen, Claudia Erpenbeck und Nicole Lehnen, sagen: "Wir freuen uns, das Thekla Schäfer, die Schulleiterin in Herringhausen, das alles angestoßen hat. Das läuft alles ganz unkompliziert."

Gelernter Schauspieler

Und Rudloff versteht es, selbst die Erstklässler, die erst wenige Wochen zur Schule gehen, bei der Stange zu halten. Der Mann hat ein Buch in der Hand und sieht so aus, wie sich Erwachsene Lukas, den Lokomotivführer vorstellen: Hosenträger, Mütze – nur keineswegs dick. Er verspricht, dass sich die Geschichten, die er darstellt, sich ums Schwindeln drehen. Auf Mimik und Gestik und das Sprechen in verschiedenen Stimmlagen versteht sich der gelernte Schauspieler.

Scheußlich dankbar

Lukas und Jim Knopf, der neun Jahre und somit halberwachsen ist, begeben sich mit Lokomotive Emma auf die Fahrt, um eine Prinzessin zu befreien, die von den Piraten der "Wilden 13" geraubt worden ist. Auf dem Weg zur Drachenstadt treffen sie auf Nepomuk, einen Halbdrachen, dem das Feuer seines Vulkans ausgegangen ist. Lukas und Jim haben eigentlich keine Angst, finden aber, dass Nepumuk wie ein echter Drache aussieht. Für ihre Angst ist er den beiden scheußlich dankbar. Ebenso dafür, dass sie seinen Vulkan reparieren. Das Hantieren und Hämmern, so Lukas, wäre zwar nicht wirklich nötig, aber er möchte die Dankbarkeit des Halbdrachen steigern, um Kohle für Emma zu bekommen. Das klappt. Wie es weitergeht, müssten sie die Kinder von ihren Eltern vorlesen lassen.

Pippi auf Taka-Tuka-Land

Mit Hilfe einiger weniger Kleidungsstücke verwandelte sich der vorlesende Schauspieler dann in Pippi Langstrumpf. Ort des Geschehens: Taka-Tuka-Land. Rudloff: "Lügen haben Ringelstrümpfe". Aber keineswegs immer wie die beiden Spitzbuben Puck und Jim feststellen müssen, die die riesigen Perlen stehlen wollen, mit denen die Kinder auf der Südseeinsel Murmeln spielen. Haifische gibt es in dem Meer unterhalb der Höhle nämlich tatsächlich. Als Puck hinüberschwimmen will, tauch die verräterischen Flossen auf und Pippi muss gut zielen, um den Hai mit der Kokosnuss zu vertreiben. Das faszinierte die Erstklässler.

Zum Schluss versprach der Gast: "Das waren zwei von 100.000 tollen Geschichten. Wenn ihr erst selbst lesen könnt, öffnen sich für euch Welten."