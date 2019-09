Was ist beim Vorstellungsgespräch zu beachten? Ostercappener Oberschüler lernten das jetzt. Foto: Volksbank

Bohmte/Ostercappeln. Das mit dem Bewerben ist so eine Sache: Denn...was macht eine gute Bewerbung eigentlich aus? Was wird beim Einstellungstest erwartet? Wie kann man sich ideal auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten? Das erfuhren Oberschüler in Bohmte und Ostercappeln.