Dielingen. Mit jeder Menge gute Laune starteten viele kleine und große Dielinger sowie viele Gäste in die jüngste Auflage des Spielplatzfestes. Bereits zum vierten Mal hatte die Elterninitiative Spielplatz eingeladen. Stets das Ziel fest im Auge: Förderung der Dorfgemeinschaft und aus dem Erlös neue Spielgeräte anzuschaffen

Zwar ist der, vor gut zwei Jahren eröffnete Spielplatz bestens ausgestattet mit Klettertürmen, Rutschen, Schaukeln sowie einer Seilbahn, aber neue Spielgeräte sind beim Nachwuchs stets willkommen. Beispielsweise konnten im zurückliegenden Jahr eine Bockrutschbahn sowie ein Pendelkarussell aus dem Erlös des letzten Festes angeschafft werden.

Dem aktiven Organisationsteam, Irina Schell, Anatoli Massold, Marina Felker, Thomas Mund, Miriam Frenzel sowie Theo Frenzel, Vorsitzender von Raum für Gemeinde, ist es eine Herzensangelegenheit den Spielplatz mit seinem attraktiven Angebot immer weiter zu entwickeln. „Nicht allein die Spielgeräte sind es, die das Areal zu einem willkommenen Treffpunkt in Dielingen machen“, machte Theo Frenzel am Rande deutlich.

In 2018 an die Volksbank Lübbecker Land eine Bank-Tisch-Bank-Kombination gestiftet, die gerne angenommen wird und dank einer Spende von Gemeinde Stemwede sowie der Jagdgenossenschaft (Landwirte) konnte in diesem Jahr ein großes Sonnensegel angeschafft werden. „Es gibt immer wieder Bürger, die etwas dazu beitragen, dass der Spielplatz ein interessantes Areal für alle bleibt“, so Frenzel, sogar die Hunteburger Firma Joachimmeyer habe sich eingebracht.