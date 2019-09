Kreis Minden-Lübbecke. Im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke ist es jetzt Betrügern in zwei Fällen in Espelkamp und Minden gelungen insgesamt mehrere zehntausend Euro zu ergaunern.

Am Donnerstag wurde eine 83-Jährige in Espelkamp das Opfer von Trickbetrügern. Die Ganoven spielten ihr am Telefon vor, dass sie von Polizei sowie Staatsanwaltschaft seien. Nach stundenlangen Gesprächen übergab die Frau den Betrügern 20.000 Euro. Neben dieser Tat wurden der Polizei am Donnerstag und Freitagvormittag weitere Anrufe gemeldet, glücklicherweise ohne Geldübergaben.

Stundenlange Gespräche

Bei der Espelkamperin meldeten sich die Anrufer am Donnerstagvormittag. Hierbei sprach sie mit den angeblichen Beamten „Fischer, Sieber und Sicher sowie dem Staatsanwalt Dr. Meier“. Man überzeugte sie, dass ihre Mithilfe im Rahmen verdeckter Ermittlungen notwendig sei. Neben diversen Einbrüchen in der Umgebung würden Täter unter anderem auch mit Bankangestellten gemeinsame Sache machen. Daher sei auch das Geld auf der Bank nicht mehr sicher.

Angebliches Falschgeld

Die Betrüger überredeten die Seniorin, dass sie von ihrem Konto Geld abheben müsse. So fuhr sie zu ihrer Bank und hob 20.000 Euro ab. Gegenüber den misstrauisch agierenden Angestellten hatte die Frau eine Legende parat.

In der Folge teilte man ihr mit, dass es sich zum Teil um Falschgeld handeln würde. Daher müsse sie das Geld in einen Beutel stecken und einem bei ihr vorbei kommenden Mann übergeben. So erfolgte gegen 13.45 Uhr die Geldübergabe. Der Abholer war rund 170 Zentimeter groß, wurde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, war von schlanker Statur, hatte dunkle Haare und wurde vom Erscheinungsbild als Südländer beschrieben.

Dreiste Betrugsmasche

Wenige Tage zuvor kam es in Minden zu einem dreisten Ganovenstück. Eine angebliche Wunderheilerin ergaunerte am vergangenen Dienstag von einer Mindenerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die 67-Jährige wurde am Dienstagvormittag vor einem Supermarkt auf Russisch von einer Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Betrügerin nutzte die Gutgläubigkeit der gesundheitlich angeschlagenen Frau aus und berichtete von einer Methode, die Heilung versprach. So ließ sie es zu, dass eine Mittäterin das Opfer nach Hause begleitete und dort eine vorgegebene Rezeptur anmixte.

Anzeige Anzeige

Mit dieser sowie dem zu Hause zusammengetragenen Bargeld, trafen sich die beiden Frauen mit der erstgenannten Gaunerin vom Vormittag gegen 14 Uhr auf dem Südfriedhof. Dort erfolgte die Geldübergabe, und anschließend trennten sich die Wege der drei Frauen. Zu Hause schwante der Frau, dass sie das Opfer eines Betruges geworden war. Dann meldete sie sich bei der Polizei.