Bikertreffen mit Rockmusik am Lifehouse in Stemwede CC-Editor öffnen

Treffpunkt Life House: Hunderte Motorradfahrer kommen jeweils zu den Treffen in Stemwede-Wehdem. Foto: Wilhelm Lindemann

Stemwede-Wehdem. Am kommenden Sonntag, 8. September, findet von 10 bis 15 Uhr das 14. Stemweder Bikertreffen am Life House in Stemwede-Wehdem statt. Musik gehört zum Programm. Es spielt die Band "Next Chapter".