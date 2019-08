Stemwede. Im Umfeld des Wonderland-Festivals in Stemwede-Wehdem hat die Polizei knapp 280 Autofahrer kontrolliert. 93 Mal wurde ein Vortest zur Erkennung von Betäubungsmittel durchgeführt. Bei neun Fahrern bestand der Verdacht auf Drogenkonsum am Steuer. Diese Personen mussten eine Blutprobe abgeben, zudem untersagten ihnen die Beamten die Weiterfahrt und leiteten jeweils ein Verfahren ein.

