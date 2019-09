Bohmte-Stirpe. Glück muss der Mensch haben – oder der Vogel: Als hätte sie gewusst, dass es sich bei unserem Fotografen Erhard Frost um einen großen Tierfreund handelt, von dem sie nichts außer einem Starfoto für die Zeitung zu befürchten hat, hat sie sich ihren Schlafbaum unmittelbar vor dessen Wohnhaus eingerichtet.

Einfach in den Baum gucken und schon sieht man eine Eule? Nein, so geht das nicht. "Ich bin durch das Gewölle am Boden darauf aufmerksam geworden, dass sich im Baum wohl eine Eule oder ein Greifvogel eingenistet haben muss", berichtet Erhard Frost von der Entdeckung seiner neuen Nachbarin.

Beim Begriff Gewölle muss er aufklären: "Greif- und Eulenvögel verdauen ihre Nahrung nicht wie andere Vögel, sondern würgen die unverdaulichen Teile wieder aus. Das nennt sich Gewölle."

Mit diesem Wissen und mit viel Geduld lauerte Frost – ganz Vogel-Paparazzo – dem bis dahin noch unbekannten fliegenden Objekt auf. Mit Erfolg: An mehreren aufeinander folgenden Abenden, immer so etwa um dieselbe Zeit, habe er beobachten können, wie eine Eule in die Krone der Baumhasel flog.

Zunächst habe er an einen Waldkauz gedacht, der in unseren Wäldern auch häufiger anzutreffen ist. Doch als es unserem Fotografen gelungen war, den Vogel abzulichten, konnte er auf der Aufnahme erkennen, dass es sich um eine Waldohreule handelt. "Sie hat ein schmaleres Gesicht, orangefarbene Augen und auffällige Federohren", erklärt Frost den Unterschied.

Waldohreulen seien hervorragende Mäusejäger und sehr neugierig, berichtet er. Seine neue Nachbarin sei jedoch noch nicht ganz ausgewachsen. Frost schätzt sie auf etwa 20 Zentimeter groß, während es ausgewachsene Exemplare durchaus auf eine Größe von fast 40 Zentimetern bringen könnten. Im Schutze der Krone und der Farbe ihres Gefieders, das sich kaum von der des Baumstammes abhebt, sei die Eule bestens getarnt. Ihr Ruf hingegen sei in der Nacht deutlich zu vernehmen.