Damme. Um die Landwirtschaft im heimischen Raum geht es bei einem neuen Ausflugsangebot, das am Samstag, 31. August, startet.

Am kommenden Samstag, 31.08.2019 startet die Radtour „Tour de Flur“ im Dammer Osten. An 13 Tafeln erläutert dabei die fachkundige Gästeführerin Hildegard Lampe den Teilnehmern die verschiedenen Anbaugebiete und weitere Themen aus der Landwirtschaft. Die Radtour dauert etwa Stunden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilzunehmen.

Der Fahrradrundkurs mit einer Länge von rund 24 Kilometern wurde durch den Kreislandvolkverband Vechta im April initiiert und wird aus EU-Mitteln gefördert. Bereits im September werden die Tafeln wieder abgebaut und wahrscheinlich in zwei Jahren im Nordkreis Vechta aufgebaut. Eine Anmeldung zu der Radtour ist bei Hildegard Lampe telefonisch unter 05491/7401 erforderlich. Erwachsene zahlen einen Beitrag von 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre 3 Euro. Die Tour startet um 14 Uhr am Parkplatz Schomaker, Olgahafen in Damme-Dümmerlohausen. Weitere Informationen unter www.dammer-berge.de