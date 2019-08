Bohmte. Autofahrern war es aufgefallen: Die jungen Birken an der Landesstraße 79, die von Schwagstorf bis nach Hunteburg führt, machten einen besorgniserregenden Eindruck. Bei einem Teil der Bäume war der Stamm oben abgebrochen und die am Stamm verbliebenen Zweiglein tragen kaum Grün.

Auch die Linden an der B218 auf dem Teilstück zwischen dem Kreisel Leckermühle und dem Ortsteil Schwagstorf hatten Autofahrern Sorgen gemacht. Beim Vorbeifahren hatte es beinahe den Eindruck gemacht, als ob die Bäume aus verschiedenen Wunden „bluteten“ oder als ob dort Astlöcher aufgeplatzt wären.



Nach Auskunft von Martin Lembert, der in der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) den Aufgabenbereich Landschaftspflege betreut, gibt es bei den jungen Birken tatsächlich Probleme. Bei drei Bäumen seien die Spitzen abgebrochen oder abgebrochen worden – warum und wodurch, ist derzeit ungeklärt. Lemberts Vermutungen zufolge könnte es sich um einen von Menschen herbeigeführten Bruch handeln.

Birken sind eingegangen

Vielleicht habe jemand dadurch auf den Zustand der Bäumchen aufmerksam machen wollen, mutmaßt der Experte. Denn eingegangen sind die Birken tatsächlich, wie Lembert bestätigt: „Zum größten Teil aufgrund der Trockenheit und obwohl sie von dem ausführenden Unternehmen in den heißen Phasen gewässert wurden“, habe man dies nicht verhindern können.

Rund 30 Birken waren erst im Herbst 2018 angepflanzt worden – nachdem an dieser Stelle bereits schon einmal Bäume eingegangen waren, weil sie den noch trockeneren Hitzesommer 2018 nicht überlebt hatten. „Schade, denn das Landschaftsbild ist gerade in diesem Bereich von Birkenalleen geprägt“, sagt Martin Lembert.

Bäume bluten tatsächlich

Was die Linden an der B218 angeht, kann Lembert indes Entwarnung geben. Diese Bäume sind gesund und stehen im Saft – was übrigens der Grund dafür ist, dass sie den Eindruck gemacht haben, dass sie quasi bluteten. Denn tatsächlich spricht man im biologischen Fachdeutsch vom „Ausbluten“ der Bäume, sobald die am Stamm wachsenden Seitentriebe – die so genannten Wassertriebe – abgeschnitten worden sind. Dies ist jedoch nötig, weil das Grün ansonsten allzu bald in den Straßenbereich hineinragt.

Der Beschnitt war nun Anfang/Mitte August erfolgt. Und weil für die Bäume die frischen Schnittstellen tatsächlich eine Art Wunde sind, die sich von innen wieder schließt, können sie einen feuchten und quasi blutenden Eindruck hinterlassen. Dies sei jedoch ein Zeichen für einen gesunden Baum, weiß der Experte.