Herringhausen. Zum Erntefest Herringhausen gehört in jedem Jahr die von fleißigen Händen gebundene Erntekrone. Die Veranstaltung findet am kommenden Wochenende, 31. August und 1. September, statt.

Traditionell binden die Feldkämper Frauen mit einigen Helfern aus den Getreidearten Gerste, Weizen, Roggen und Hafer eine prächtige Erntekrone. In diesem Jahr haben alle Ähren und die Haferrispen durch den sehr sonnigen Sommer eine besonders schöne Farbe.

Beim Erntefest am kommenden Wochenende erhält die Erntekrone ihren Ehrenplatz auf der Bühne im Festzelt. Der ökumenische Gottesdienst vor der Markteröffnung am Sonntag, 1. September, beginnt um 10.30 Uhr im Festzelt. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Gospelchor Arenshorst und der Posaunenchor Herringhausen.

Waffeln und Reibekuchen

Nach der Markteröffnung erwarten die Marktleute Die Besucher an ihren Marktständen mit einer Vielfalt von Angeboten. Kindergarten und Grundschule bieten leckere Waffeln und Reibekuchen an. Aktuelle Informationen aus dem Rathaus erhalten Interessierte im Weinstand des Ortsrates Herringhausen-Stirpe-Oelingen und auch die Cafeteria der Feuerwehrfrauen am Nachmittag gehört fest zum Programm.