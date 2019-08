Veranstaltungsort der Kurse ist das Gemeindehaus St. Johann in Bohmte. Foto: Karin Kemper/Archiv

Bohmte. Wenn wir nicht mehr weiterwissen, finden wir heutzutage schnell eine Lösung. Google, Wikipedia oder Alexa beantworten uns in wenigen Augenblicken jede Frage. Doch manchmal stellen wir fest, dass es Fragen gibt, auf die man keine schnellen Antworten findet: Was ist der Sinn des Lebens? Was geschieht, wenn wir sterben? Gibt es Gott? Und wenn ja, welche Bedeutung hat das für mein Leben heute? Wie werde ich mit all dem Bösen und dem Leid in der Welt fertig?