Hüde. Ein fulminantes Brillantfeuerwerk war am Samstagabend ohne Zweifel der Höhepunkt der jüngsten Auflage des Dümmerbrandes in Hüde. Allerbestes Ausgehwetter sorgte am Abend für rekordverdächtige Besucherzahlen, die sich über den Deich am Dümmer See schoben.

Tausende Besucher hatten sich am Sonnabend auf den Weg zu Niedersachsens zweitgrößten Binnensee gemacht, um sich von dem tollen Ambiente verzaubern zu lassen. Bunte Lichterketten, illuminierte Boote im Sonnenuntergang -was braucht es mehr, um sich in Feierlaune bringen zu lassen? Der sensationelle Feuerzauber am Nachthimmel setzte dem das i-Tüpfelchen auf.



Brillante Farben spiegelten sich auf der Wasseroberfläche des Dümmer Sees. Einmal mehr hatte die Pyrotechnik Pook aus Petershagen für einen brillanten Höhepunkt des Dümmerbrandes gesorgt. Nicht weniger fulminant kamen einige Besucher mit lila leuchtenden Einhörnern oder blinkenden Blumenkränzen im Haar daher.

Aus Bremen war ein Ehepaar schon am späten Nachmittag angereist. „Wir wollten uns einen guten Platz sichern, damit wir auch die ganze Pracht genießen können“, erklärten sie voller Vorfreude. Genauso hatten es Yvonne und Gregor aus dem Osnabrücker Land gemacht und sich gegen Abend ein gemütliches Plätzchen am Strand gesucht.

Absolut einzigartig ist dafür der Feuerzauber, den die Beisel Pyrotechnik am Samstag ab 22.45 Uhr am Nachthimmel auf beiden Seiten der Theodor-Heuss-Brücke veranstaltet. Wer im Vorjahr schon dabei war, vermag es sich zunächst zwar nicht vorzustellen, muss es am Ende aber doch zugeben: Es wird tatsächlich jedes Jahr noch ein bisschen besser.

Ohnehin war ein Großteil der Besucher zum pyrotechnischen Spektakel angereist, aber schon am Nachmittag startete ein buntes Programm. Zum Stöbern lud der Kunsthandwerkermarkt ein.

Über den Deich marschierten derzeit „Lübecks Freibeuter“. Bunt kostümiert, in guter Piraten-Marnier zogen sie mit ihren Instrumenten fetzig und rockig am See entlang und steckten mit ihrer guten Laune im Nu die Besucher an. An der Bar dü Mar legten Djs auf, an der Surfeinsatzstelle spielte „Supernova“ und im Herzen Hüdes auf dem Dorfplatz ließ sich gut verweilen im nostalgischen Biergarten im fünfziger Jahre Stil.

Natürlich kamen auch die jüngsten Besucher nicht zu kurz. Beim Kinder-Piratenfest wurden Mitmachaktionen geboten. Auch das Verkehrskonzept im Anschluss an das Feuerwerk lief recht reibungslos dank vieler freiwilliger Helfer, die die Automassen durch den Ort dirigierten. Tagsüber sorgte die Freiwillige Feuerwehr dafür, dass die Ortsmitte autofrei blieb.