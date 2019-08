Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren in Bohmte im Einsatz,nachdem ein E-Rollstuhlfahrer am Donnerstag gegen 11.50 Uhr in einem Graben gestürzt war. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein 55-jähriger Mann in Bohmte, der mit seinem E-Rollstuhl in einen Graben stürzte und leicht verletzt wurde.