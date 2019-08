Dielingen/Hannover. Bereits zum dritten Mal haben das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und die Demografieagentur das Zertifikat „Demografiefest 4.0 – Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“ an ZF verliehen.

Mit dieser Auszeichnung würdigt das Land Niedersachsen Unternehmen, die auf den demografischen Wandel aktiv und nachhaltig reagieren und sich dafür engagieren, bei der digitalen Transformation alle Mitarbeiter einzubinden. ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik.

Rasante Veränderungen

Der demografische Wandel stellt Unternehmen in Deutschland vor große Herausforderungen: Der Altersdurchschnitt der Arbeitnehmer steigt kontinuierlich an und es mangelt zunehmend an qualifiziertem Fachkräftenachwuchs. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung rasant die Arbeitswelt. Mit einer konsequent demografiebewussten Personalpolitik positioniert sich ZF an seinen Standorten um den Dümmer See nachhaltig als attraktiver und zukunftsfähiger Arbeitgeber für Fachkräfte aller Altersklassen. Dafür wurde der Technologiekonzern jetzt bereits zum dritten Mal als „Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“ ausgezeichnet. Mit diesem Zertifikat würdigt das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung gemeinsam mit der Demografieagentur seit 2015 "besonders zukunftsfest aufgestellte Unternehmen".

Erneute Re-Zertifizierung

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und freuen uns darüber, bereits den zweiten Maßnahmenplan erfolgreich umgesetzt zu haben. Themen wie Globalisierung und Digitalisierung verlangen uns allen einerseits Flexibilität und Änderungsbereitschaft ab, eröffnen uns andererseits aber auch ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit“, sagt Andrea Henning, Leiterin des ZF-Multidivisionsstandortes Lemförde und in der Konzerndivision Fahrwerktechnik verantwortlich für Personal. Jürgen Bunge, Betriebsratsvorsitzender des Multidivisionsstandorts Lemförde: „Die erneute Re-Zertifizierung zeigt, dass wir diese Herausforderungen ernstnehmen und als ein Element sowie als Chance für die Sicherung unserer Demografie- und Zukunftsfestigkeit nutzen.“