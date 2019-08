Ein Erlebnisspaziergang zu den Staren am Dümmer CC-Editor öffnen

Junge Stare haben immer Hunger. Foto: Pixabay

Hüde. Ein echtes Staraufgebot ist im Spätsommer am Dümmer zu sehen: Den Vogel des Jahres 2018, unseren aus manchem Hausgarten bekannten Star, zieht es noch zu Tausenden in die Dümmerniederung. Der Naturpark Dümmer lädt daher zu einem Erlebnisspaziergang ein. Start ist in Hüde.