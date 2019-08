Bohmte. Bei den Vorstandswahlen des Ortsverbandes wurde Karl Koopmann, der auch dem Gemeinderat angehört, für weitere zwei Jahre im Amt des Sprechers der Bohmter Grünen bestätigt. Wiedergewählt in den Vorstand wurden außerdem Ingrid Purps als Schriftführerin und Brigitte Brinkmeier als Kassiererin. Neu gewählt als Beisitzer wurde der Vorstitzend der grünen Ratsfraktion, Joachim Solf.

„Wir wollen anlässlich der von der Bundesregierung für den 20.September angekündigten Bekanntgabe von Klimaschutzmaßnahmen eine Diskussion anbieten, was im Altkreis Wittlage in den Bereichen Strom, Wärme, Verkehr und Landwirtschaft vorrangig umgesetzt werden kann“, kündigte Koopmann an. Dabei solle auch das Engagement der jungen Leute im Rahmen „Fridays for Future“ unterstützt werden.



Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin

Nach der gerichtlichen Niederlage setzen die Grünen auf die Beendigung der Hafenplanungen. „Hier darf weder durch Anfechtung des Urteils noch durch Aufstellen eines neuen Bebauungsplanes noch mehr Geld der Gemeinde vergeudet werden“, betonte Koopmann. „Mit der neuen Bürgermeisterin Tanja Strotmann wollen wir einen Ausweg aus dieser teuren Fehlplanung finden“, bekräftigte auch Joachim Solf.

Unterstützung der Landrätin

Unterstützen wollen die Bohmter Grünen den Start der neuen Landrätin Anna Kebschull, die am 1. November ihr Amt antritt. Nachdem die SPD ihre formelle Kooperation mit der CDU im Kreistag beendet und die CDU ihren Vorsitz geändert habe, müsse die Chance für eine Politik mit mehr Sachorientierung und mehr Transparenz für die Menschen im Osnabrücker Land genutzt werden, so die übereinstimmende Auffassung der Bohmter Grünen.