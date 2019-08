Gut gelaunt flaniert die Besucher auf dem Deich des Dümmer Sees. Der Hüder Nachtflohmarkt hatte sie angelockt. Foto: Heidrun Mühlke

Hüde. Nach Herzenslust stöbern, handeln und feilschen konnten am Samstag vom Nachmittag bis in die späten Abendstunden hinein Flohmarktfreunde aus Nah und Fern. Am beleuchteten Deich in Hüde hatten etliche Händler ihre Tische aufgebaut und boten Gelegenheit, ihren aussortierten Schätzchen ein neues Zuhause zu verschaffen.