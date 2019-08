Stemwede-Wehdem. Nach dem Stemweder Open Air steht das nächste Festival auf dem Programm: das Wonderland Festival 2019 findet vom 22. bis 25. August statt.

Dann reisen wieder Menschen aus aller Welt ins beschauliche Wehdem, um ein Festival der besonderen Art zu erleben. Dass Wälder einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben, ist längst bekannt - die Waldfrieden Events GmbH geht mit ihrer einzigartigen Location noch einen Schritt weiter und bietet daher nicht nur eine mehrtägige Party an, sondern hat auf dem Gelände in Wehdem Raum für Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung und lehrreiche Workshops geschaffen.

Verschiedene Bühnenbilder

Während die einen Besucher sich also weiterbilden und Erfahrungen austauschen, genießen andere das, womit sich der Waldfrieden über Jahre einen Namen gemacht hat und wodurch er in der Szene zu einer festen Instanz wurde: Vier Floors, internationale DJ-Größen, kreative und aufwendige Deko. 2018 sorgte das DJ-Pult in Form einer riesigen Eule, die nachts mit Videoprojektionen bespielt wurde, für staunende Gesichter. Auch in diesem Jahr gibt es verschiedene Bühnenbilder.

Los geht das 23. Wonderland am Donnerstag mit einem Warm-Up. Ab Freitagmittag werden dann alle Floors bespielt und der Mainfloor traditionell mit dem Stemweder Spielmannszug eröffnet. Tickets gibt es für 125 Euro im Vorverkauf. Während des Festivals erhältliche Tagestickets werden 60 Euro kosten. Stemweder über 30 kommen wieder für eine Spende über 10 Euro auf das Gelände, welche dem JFK (Verein für Jugend, Freizeit und Kultur) zugute kommt.

Stemweder unter 30 zahlen 65 Euro für das ganze Wochenende. Weitere Infos gibt es online unter wald-frieden.de/wonderland.