Stemwede. Das Open-Air mit "Umsonst & Draußen"-Flair hat begonnen:Der Soundcheck erfolgte am frühen Nachmittag , das war die Party auf dem Stoppelfeld am Ilweder Wäldchen vor den Toren Bohmtes bereits in vollem Gange.

Der Regen am Donnerstag konnte der guten Stimmung zum Auftakt des Festivals in Stemwede-Haldem nichts anhaben. Am Freitag fiel der Startschuss "Party on"...

Sieben Jahre nach Woodstock, dem Vorbild vieler späterer Open-Festivals, ging es auch im Ilweder Wäldchen in der Gemeinde Stemwede unweit der Grenze zum Altkreis Wittlage los. Anfangs waren es bis zu zehn Bands, deren dumpfer Klang durch die umliegenden Wälder der Umgebung drangen. Heute rocken 26 Formationen für bis zu 20 000 Musikbegeisterte, die chillen und eine gute Zeit haben, wo Landwirtchaft betrieben wird und sich ansonsten Fuchs, Igel und Hase gerne "Gute Nacht " sagen.

In den Anfangsjahren wurde das Festival mit großer Skepsis begleitet, doch mittlerweile gehört die Party im Zeichen der Kuh einfach dazu. Das Musikfest wird in diesem Jahr zum 43 . Mal veranstaltet und gehört zu den größten Events dieser Art im norddeutschen Raum. Die Erlöse gehen an einen guten Zweck und die fast 350 ehrenamtlichen Helfer sind unentgeltlich im Einsatz. Hier ist alles geordnet und äußerst gut vorbereitet.

Längst ist das Stemweder Open-Air zum Kult -Event geworden und manche, die vor Jahrzehnten Bedenken hegten, schlendern heute mit ihren Enkeln über das Festgelände und staunen über schräge Typen, skurile Fahrzeuge und Bekleidung wie auch Frisuren der ungewöhnlichen A

rt.

Zum Auftakt lieferte "Catapults" Oldenburger Pop-Punk mit melancholischem Einflüssen, gutem Tempo und eingebauter Ohrwurmgarantie.