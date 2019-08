Stemshorn. Der Verein "Kulturbunt Lemförde" lädt ein zu einer Veranstaltung am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr in den Schäferhof Stemshorn. Das Ehepaar Eva und Ernst Völkening berichten über eine faszinierende Reise von der Mittelmeerküste bis zur Sahara.

Fünf Monate haben beide seit 2017 das Land im Maghreb mit dem Wohnmobil bereist. Sie haben dabei typische Touristenorte gemieden, um Land und Leute in ihren traditionellen Lebenswelten kennenzulernen.

Die Tour führte sie von Nador an der algerischen Grenze in die östlichste Oase, Figuig, und von dort in die Präsahara zu den riesigen Sanddünen, die durch Stürme aufgebaut worden sind. Der Boden ist übersät mit 350 Millionen Jahre alten Fossilien aus der Zeit, als die Sahara noch von Wasser bedeckt war. Weitere Orte der Reise waren Guelmin und Zagora, die Tore nach Timbuktu und die Oase Tighmirt.

An der Atlantikküste

Die Straße der Kasbahs mit ihren Lehmbauten und die Einsamkeit in der Landschaft zeigen ein beschauliches Bild von Marokko. Vom Süden führte der Weg dann an der Atlantikküste bis Tanger, vorbei an Agadir und Essaouira. Hier erlebten sie im Hinterland einen typischen marokkanischen Markt.

Besonders in den ländlichen Gegenden wurden Eva und Ernst Völkening häufig in die Häuser Einheimischer eingeladen. Dadurch konnten sie sich ein Bild von der Religiosität der Menschen, den Familienstrukturen, sowie den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen und der medizinischen Versorgung machen. Völkenings marokkanische Freundin Fatima, die seit 30 Jahren in unserer Gegend lebt, wird ebenfalls von ihrer Lebensgeschichte berichten und darüber hinaus kulinarische Kleinigkeiten der marokkanischen Küche zum Erwerb anbieten.

Eintritt ist frei

Der Eintritt ist frei. Es besteht jedoch die Gelegenheit zu einer Spende für eine Schule im Ort Abeino. Für die bessere Planung ist eine verbindliche Voranmeldung erforderlich unter kulturbunt@web.de oder telefonisch unter 05443 8600 (Völkening) und 05443 8857 (Vocks)