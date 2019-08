Teilnehmer des Fliegerlagers in Unterfranken. Der Aufenthalt der Wittager dort hat schon Tradition. Foto: Sven Jütersonke

Bohmte. In den Sommerferien ging es für den Luftsportverein Wittlage und den Segelflieger-Club Melle gemeinsam in den Fliegerurlaub in das unterfränkische Saal an der Saale. Seit vielen Jahren haben die Wittlager guten Kontakt zum dort ansässigen Flugsportverein Grabfeld und kommen immer wieder gerne zu Besuch.