Ein Natur-Kunst-Kosmos in Hüde am Dümmer

Jeweils sonntags bis zum 1. September ist der Garten in Hüde noch geöffnet. Foto: Gerlinde Buddick

Hüde. Der Skulpturengarten am Dümmer See in Hüde ist noch bis zum 1. September geöffnet. Der garten ist die Kulisse für mehr 60 künstlerische Arbeiten.