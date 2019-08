Witwenblumen wachsen unter anderem in der Dümmeregion. Foto. Inge Uetrecht

Stemshorn. Am Sonntag, 25. August, beginnt um 9 Uhr die nächste Kräuterwanderung auf dem Wanderparkplatz am Lemförder Berg, Haldemer Straße in Stemshorn. Die zertifizierte Natur- und LandschaftsführerinInge Uetrecht führt durch Feld und Wald und stellt die wildwachsenden Pflanzen und Blumen am Wegesrand vor.