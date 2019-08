Kreis Minden-Lübbecke. Eine auf Ladendiebstähle spezialisierte vierköpfige Bande hat in den vergangenen Wochen ihr Unwesen im Wittlager Nachbarkreis Minden–Lübbecke getrieben. Jetzt hat die Polizei Minden den aus Georgien stammenden Männern im Alter von 25 bis 32 Jahren das Handwerk gelegt.

Zwei der mutmaßlichen Diebe (26 und 32 Jahre alt) befinden sich laut Polizei mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Dritter musste nach seiner Festnahme mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Ein weiteres Bandenmitglied war schon zwischenzeitlich offenbar in sein Heimatland zurückgekehrt.

Bei einer in der vergangenen Woche im Mindener Stadtteil Rodenbeck durchgeführten Polizeiaktion wurden in einer Wohnung nicht nur die drei Tatverdächtigen festgenommen, die Ermittler fanden zudem noch diverses mutmaßliches Diebesgut.

Präparierte Kleidung

Die Beschuldigten hatten es bei ihren Taten vor allem auf Zigarettenschachteln abgesehen, welche sie zum Teil in größeren Mengen an den Kassen von Einkaufsmärkten geschickt am Personal vorbeischmuggelten. Aber auch Schuhe und Kosmetikartikel sowie andere Waren fanden die Beamten bei der Hausdurchsuchung. Für den Transport der Beute hatten die Beschuldigten unter anderem auch Teile ihrer Kleidung speziell präpariert.

Bei einem Beutezug in Espelkamp waren Anfang Juli zwei der jetzt Beschuldigten von einem Ladendetektiv festgehalten worden. Ihren beiden Komplizen gelang zunächst die Flucht.

Videoaufzeichnung wichtig

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen das festgesetzte Duo vorläufig fest. Später wurden die Verdächtigen allerdings wieder entlassen.

Erst bei den folgenden zeitintensiven Ermittlungen stellte sich unter anderem anhand von Videoaufzeichnungen heraus, dass das Quartett nicht nur in Espelkamp, sondern in unterschiedlicher Besetzung auch in zwei Mindener und einem Herforder Markt aufgetaucht war.

Dabei kam es teilweise nicht zu Diebstählen, da sich die Kriminellen offenbar beobachtet fühlten und passiv blieben.