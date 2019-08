Diepholz. Der Naturpark Dümmer und die Erlebnisimkerei Hanking aus Rodemühlen bei Dipholzzladen laden ein zu einer Führung am Samstag, 24. August. Beginn ist um 14 Uhr.

Der Sommer ist die Zeit der Insekten. Es ist warm, die Pflanzen stehen in voller Blüte. Das große Nektarangebot nutzen die fleißigen Flugkünstler gerne und nehmen dabei als Bestäuber eine wichtige Rolle im ökologischen Kreislauf ein. Naturführerin Antje Ismer möchte auf ihrer Führung auf die enorme Bedeutung der kleinen Fluginsekten, insbesondere der Wild- und Honigbienen, hinweisen.

Zusammen Ismer und dem Imkermeister Daniel Hanking können die Teilnehmer die fleißigen Insekten aus der Nähe beobachten, sich einen Bienenstock einmal genauer anschauen, verschiedene Honigsorten zu probieren und Wissenswertes über den Beruf des Imkers zu erfahren.

Ökologischer Kreislauf

Nach dem Rind und dem Schwein sind Bienen das drittwichtigste volkswirtschaftliche Nutztier. Auch viele Natur- und Wildpflanzen und damit auch Kleinstlebewesen und Vögel sind auf die Bestäubung durch Honigbienen angewiesen. Fehlen Bienen, wird dieser geschlossene ökologische Kreislauf erheblich gestört. Allerdings sind in vielerlei Hinsicht die Honigbienen und mit ihr viele Wildbienen und andere Insekten gefährdet.

Los geht die insgesamt zweieinhalbstündige Veranstaltung um 14 Uhr auf dem Hof der Erlebnisimkerei Hanking, Böschenmühle 1 Rodemühlen in Hemsloh mit einem bebilderten Vortrag. Antje Ismer weiß viel Wissenswertes über die fleißigen Insekten zu erzählen. Was können wir tun, damit in unseren Gärten wieder Hummeln und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte fliegen? Während des Vortrags genießen die Teilnehmer frischen selbstgebackenen Butterkuchen mit Honigcreme zu Kaffee oder Tee. Anschließend führt Daniel Hanking die Teilnehmer zu den Bienenstöcken und der Imkerei.

Die Kosten für die Führung betragen 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Die Kosten für Kaffee und frischen Butterkuchen satt betragen 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder und müssen bitte direkt bei der Erlebnisimkerei Hanking bezahlt werden.

Anmeldungen

Eine Anmeldung bei Antje Ismer unter 0175/2057730 oder der Erlebnisimkerei Hanking unter 05446/ 206817 ist erforderlich. Eine weitere Führung findet am 14. September statt. Diese wird frühzeitig über die Presse beworben.

Anzeige Anzeige

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.