Bohmte. Nach der Sommerpause geht es im September wieder mit einem neuen Konzertprogramm im Jazz Club Minden los. Die Veranstalter haben jetzt die ersten Höhepunkte ihres kommenden Programms vorgestellt. Mit einer der größten Höhepunkte dürfte dabei das Konzert der WDR-Big-Band im Stadttheater sein, das am 6. 12. stattfinden wird.

Den Start in das Herbstprogramm sollte am Samstag, 7. 9., eigentlich das Frank Chastenier Trio (21 Uhr) absolvieren, doch der Auftritt muss aus organisatorischen Gründen leider abgesagt werden, wie der Jazz-Club jetzt auf seiner Internetseite mitteilt. Mit einem umfangreichen Programm beteiligt sich der Jazz-Club an der „Langen Nacht der Kultur“, die in Minden am Samstag, 14. 9., ab 18 Uhr stattfindet. Sieben Auftritte von teils aus Minden selbst stamemenden Künstlern gehören zum Programm dieses Abends.

„Musik-Extremist“ zwischen Jazz und Metal

Am Samstag, 21. 9., steht ab 21 Uhr das aus Schweden kommende Jacob Karlzon Trio auf der Bühne. Der Jazzpianist Jacob Karlzon ist ein stilistisch und musikalisch weit gereister Mann. Er hat klassische Klavierstücke gespielt, ist mit großen Namen des Jazz wie Peter Asplund, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Bob Berg, Jeff Ballard, Norma Winstone und Tim Hagans aufgetreten und hat sich für das Album „More“ aus dem Jahr 2012 auch mal mit seiner Metal-Sozialisation befasst. Er gilt als Extremist, der in einem Song mit immenser Energie sein Instrument an den Rand seiner Möglichkeiten treibt, um im nächsten zarte oder gar zärtliche Töne anzustimmen. Besonders eindrucksvoll inszeniert er das live auf der Bühne.

Und am Freitag, 27. 9., gibt es ab 21 Uhr eine Jam-Session mit Ansgar Specht (Gitarre, Leitung), bei der der Eintritt frei ist, bevor am Samstag, 28. 9., ab 21 Uhr ein „Young Jazz Ahead“-Doppelkonzert mit Leon Plecity Quintett und Yaroslav Likhachev Quartett auf dem Programm steht. Diese Konzertreihe soll ambitionierten Talenten, die das Potenzial für eine steile Musiker-Karriere mitbringen, Auftrittschancen ermögliche und gehört zum festen Repertoire des Clubs.



Mehr im Oktober

Weitere Konzerte finden im Oktober statt, den Start macht am Samstag, 5. 10., die bekannte Stephanie Lottermoser. Infos und Karten unter Tel. 0571 26666 oder per E-Mail an contact@jazz-minden.de.