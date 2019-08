Kochkurs nur für Männer startet am 23. 8. in Lübbecke CC-Editor öffnen

Ein Kochkurs nur für Männer steht in Lübbecke auf dem Programm. Symbolfoto: dpa/Picture Alliance

Bohmte. Am Freitag, 23. 8., bietet der Landfrauenservice von 17.30 bis ca. 22.00 Uhr im Fabian-Haus am Geistwall 12 in Lübbecke einen Kurs mit dem Titel „Männer kochen“ an.