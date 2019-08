Herringhausen. Sie sind schnell, sie sind schön und sie sind der ganze Stolz ihrer Besitzer. Brieftauben legen viele Kilometer zurück, manche fliegen mit Rückenwind mehr als 100 Stundenkilometer. Dieter Dirkes aus Bohmte-Herringhausen ist Brieftaubenzüchter mit Leib und Seele. Zärtlich streichelt er über das seidenglatte Gefieder von Nr. 151.

Das ist meine Beste“, sagt der 59-Jährige aus Bohmte-Herringhausen, wo er direkt am Mittellandkanal wohnt und seiner Familie und seinen Tauben ein kleines Paradies geschaffen hat. Nr.151 habe von den letzten zehn Wettflügen neun Preise erzielt, unter anderem einen 98. Preis ab Friedersdorf gegen 5.453 Konkurrenten.

Dirkes hat das Taubenzüchter-Virus von seinem Vater geerbt. Seit er denken kann, ist er fasziniert von diesen Tieren. Mit acht Jahren durfte er sich um seine ersten eigenen Tauben kümmern. Heute gurren in seinem Schlag 100 Reisetauben und 50 Jungtauben. Auch sein Bruder Jürgen geht dem Hobby nach, ebenso dessen 17-jähriger Sohn Joel.

Leider läuft es in den Brieftaubenzuchtvereinen nicht immer so optimal wie bei Familie Dirkes: Der Vater gibt das Hobby weiter an den Sohn und der wiederum an seinen Sohn. Die Vereine haben Nachwuchssorgen. Das Hobby war in den 1960er Jahren weit verbreitet, besonders im Ruhrgebiet, wo die Taube das „Rennpferd des kleinen Mannes“ genannt wird. Heute gerät die Freizeitbeschäftigung in Vergessenheit. Immer weniger junge Menschen können sich dafür begeistern, einen ganzen Schlag Tauben Tag für Tag zu versorgen.

Reisevereinigung Limberg

Dieter Dirkes ist Mitglied in der Reisevereinigung (RV) Limberg, in der sich unter dem Vorsitz von Willi Schweinefuß die Vereine Lübbecke, Bohmte, Pr. Oldendorf und Rabber zusammengeschlossen haben. Damit gehört er zu den jüngeren der 20 aktiven Mitglieder, der älteste sei 85 Jahre. „Die kleinen Verein haben für sich alleine keine Chance, das Reisen zu bestreiten“, so Dirkes. Die rund 8.000 Brieftaubenzuchtvereine in Deutschland haben sich in Reisevereinigungen zusammengetan und organisieren die Wettflüge. Dazu benötigen sie einen Kabinenexpress, einen speziell konstruierten Lastwagen, der für den tiergerechten Transport mit Tränk- und Belüftungssystemen für mehrere tausend Tiere ausgestattet ist.

Der Kabinenexpress der Reisevereinigung Limberg steht in Offelten. Von dort werden die Tauben an den Startort gebracht und sollen möglichst schnell in den Heimatschlag zurückfliegen. Die Reisesaison geht von April bis September. Für die erwachsenen und erfahrenen Tauben ist die Saison der Wettflüge gerade mit dem Nationalflug vom rund 680 Kilometer entfernten polnischen Konin zurück in die Heimatregion zu Ende gegangen (siehe Infokasten). Am 17. August starten die Jungtauben der Reisevereinigung Limberg zu einem 130 Kilometer langen Flug.

Tierrechtler kritisieren den Brieftaubensport, weil sich die Menschen die Standorttreue und den Familiensinn der Tiere bei Wettflügen zunutze machen, weil die Tauben angetrieben von dem Willen, Nest und Partner im Heimatschlag schnell wieder zu erreichen, schnell fliegen. „Ich würde Tierschützer zu mir nach Hause einladen und ihnen zeigen, wie gut es meine Tauben haben“, sagt Dieter Dirkes.

Wenn seine Tiere von einem Wettflug nach Hause kommen, seien sie nicht erschöpft. Er glaube, ihnen anzusehen, wie sie sich freuen, wieder im Heimatschlag anzukommen. Manche blieben leider auf der Strecke. Er habe in dieser Saison zehn Reisetauben verloren. Attacken von Greifvögeln und Hochspannungsmasten könnten den Brieftauben auf ihrer Reise zum Verhängnis werden.

Ausgleich zum Beruf

Für ihn sei das Taubenzüchter Ausgleich zu seinem Beruf als Außendienstler. Das Vertrauen, dass ihm seine handzahmen Tauben entgegenbringen und die Spannung, welche Taube von einer Reise am schnellen in den Heimatschlag zurückfliegt, fasziniere den Tierfreund. Lieblingstauben habe er mehrere und er könne sie alle auseinanderhalten. Die Züchter unterscheiden in graue, gehämmerte, rote und fahle Farbschläge. Morgens um 7 Uhr öffnet er den Schlag und die Tauben fliegen heraus, um 18 Uhr geht es „ab ins Bett“ für seine Vogelschar. „Die Tauben kennen meine Stimme und ihren Tagesablauf“, ist sich Dirkes sicher.

Bis zu drei Mal bekommen seine Zuchttauben im Jahr Nachwuchs. Eine Taube legt zwei Eier, brütet rund 17 Tage und füttert die Küken 24 Tage lang. Dann bringt Dirkes den Tauben-Kindergarten in einem eigenen Schlag unter. Sind die Tiere drei bis vier Monate alt, schickt er sie zu ihren ersten zehn Kilometer langen Trainingsflügen.

Das Rätsel des guten Orientierungssinnes von Brieftauben ist bis heute nicht vollständig geklärt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie auf ihren Heimflügen den Sonnenstand, das Magnetfeld der Erde und optische Punkte als Kompass verwenden. „Ältere Tauben haben mehr Erfahrung im Reisen, ab sechs Jahren werden sie langsamer“, so der Züchter.

Brieftauben können bis zu 20 Jahre alt werden, seine älteste Taube ist 16 und längst im Ruhestand. Er würde sich wünschen, dass sich mehr junge Menschen für dieses Hobby begeistern würden. Bei Fragen gibt er gern Auskunft , Telefon 0171 2280511