Charakteristisch für die Moore der Dümmerregion: die Besenheide. Foto: Michaela Meyer

Stemwede. Die Heideblüte kann nicht nur in der Lüneburger Heide bewundert werden, sondern auch im Naturpark Dümmer. Auf eine Exkursion durch das violette Blütenmeer im Oppenweher Moor lädt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Dagmar Bergholz am Sonntag, 18. August ein. Die Wanderung zur Heideblüte beginnt um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Am Schafstall“ in Stemwede.