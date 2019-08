Dielingen. Der sagenumwobene Dielinger Klei, im Volksmund meist Klei genannt, liegt als Erhebung der Stemmer Höhen bei dem westfälischen Dorf Dielingen unweit der Ortschaft Hunteburg.

Sagen und Legenden sind überlieferte Volkserzählungen, ein Spiegel der Region. Im Wittlager Land sind der Schimmelreiter zu Wimmer, die Hexen auf der Rumpeshorst, der Süntelstein, die Burg am Heiligen Hain, die Steinkreuze bei Niemanns Mühle, Zwerge auf der Linner Heide oder das Böse auf Uhlenbrock über Jahrhunderte hinweg bewahrt worden.

Der Dielinger Klei erhebt sich bis zu 50 Meter aus der Umgebung, ist mit der Westkuppe bis zu 91 Meter hoch und ist zu jeder Zeit ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer und Spaziergänger die sich sportlich betätigen möchten.

Auf und am Dielinger Klei gibt es keine größeren Fließgewässer. Allerdings wird die Landschaft durch zahlreiche künstlich angelegte Fließgewässer entwässert.

Die Hunte fließt rund vier Kilometer westlich vorbei und mündet dann in den Dümmer See. Der Dielinger Klei wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Vom höchsten Punkt des Dielinger Kleis kann man sogar den Dümmer sehen. Die Sage zur Entstehung des Dielinger Kleis hat mit einem Riesen zu tun. Riesne tauchen in den Wittlager Sagen und Legenden in Haldem und auf dem Venner Berge auf. Ein Riese kam auf seiner langen Wanderschaft durch das heutige Stemwede und musste sich ausruhen, weil ihm die Füße weh taten. Er zog seine Schuhe aus und kippte den darin befindlichen Sand aus, um seinen Weg besser fortsetzen zu können. Der Dielinger Klei war geboren.