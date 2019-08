Bohmte. „Ein Gläschen zum Runterkommen am Abend“, so hätte damals alles angefangen, erzählte Petra Cailliez aus Bohmte. Rotwein sei ihr Einstieg in ein gewaltiges Suchtproblem gewesen. Heute ist sie trocken und statt Wein gibt es Wasser. Anlässlich des 40-Jährigen der Blaukreuz-Gruppe vom Stemweder Berg erzählte sie ihre persönliche Geschichte.

„Am Anfang war es das Gläschen Rotwein abends nach getaner Arbeit. Aber der Körper wollte immer mehr“, berichtet Petra Cailliez. Die 55-jährige Bohmterin trank immer mehr. „Am Ende auch harte Spirituosen.“ Es sei ihre Familie gewesen, die sie immer häufiger mit ihrem Suchtproblem konfrontierte.

„Natürlich haben sie unter der täglich betrunkenen Mutter gelitten!"

Gemeinsam fassten sie den Entschluss, dass etwas passieren musste und Petra Cailliez entschied sich zu einer Entgiftung unter ärztlicher Aufsicht. „Das hat gut geklappt“, sagt sie heute, aber ohne die Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes Stemweder Berg in der evangelischen Kirche (BKE) wäre sie längst rückfällig geworden. „Hier hat man mir damals geholfen, die Zeit von der Entgiftung bis zum Beginn der Therapie zu überbrücken“, so Cailliez. Das war 2014 und sie ist noch heute dabei.



Das BKE Stemweder Berg feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seither kann die Selbsthilfegruppe auf eine Vielzahl an Erfolgen zurückblicken. Unzählige Menschen mit Suchtproblemen und deren Angehörige fanden hier den notwendigen Halt, um dem Leben eine Wende zu geben.

Am Tiefpunkt des Lebens

„Wir sind wie eine große Familie“, sagt Hartmut Willmann, Leiter der Stemweder Gruppe und selbst Betroffener. Auch er sei durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum zu der Gruppe gestoßen und ist froh, mit der Gruppe gleichgesinnte Freunde gefunden zu haben. Es sei so wertvoll, wenn man am Tiefpunkt des Lebens angekommen sei, in der Gruppe einen kleinen Funken Hoffnung zu erleben, sind sich die Mitglieder einig..:

„Unsere zweite Familie eben!“

Gegründet wurde die BKE-Gruppe in Stemwede vor vier Jahrzehnten von Horst Brinkmeier sowie den inzwischen verstorbenen Paul Sellig und Wilhelm Dullweber, der damals auch dafür sorgte, dass die Gruppe im Haldemer Gemeindehaus einen Treffpunkt erhielt. Seither treffen sich die Betroffenen jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr dort, auch in den Ferienzeiten.



Alles bleibt dort im Raum

„Die Tür steht für jeden offen, egal welcher Hautfarbe oder Religion“, laden die Mitglieder ein. „Wir sind da und reichen euch die Hand.“ Alles, was besprochen wird, bleibt dort im Raum. Neben den Gruppengesprächen finden auch allerlei Aktivitäten, Fahrradtouren, Wandern, Spieleabende oder Seminare statt.

Anzeige Anzeige

Im Laufe der Jahre haben sich 2018 auch eine Drogengruppe sowie eine Angehörigengruppe herauskristallisiert. Edwin Michl leitet die Drogengruppe. Er selbst habe im Alter von 20 Jahren zehn Jahre lang Drogen konsumiert. Nach einem Entzug war er „clean“, verfiel aber fünf Jahre später der Spielsucht. „Ich war ganz am Ende“, gibt der 53-Jährige aus Damme unvermittelt zu.

"Die Einsicht muss vorhanden sein"

Auch er hatte Halt in der Selbsthilfegruppe des BKE gefunden. „Die Einsicht muss beim Süchtigen vorhanden sein“, erklärt er, sonst sei alle Mühe vergebens. Auch nach einer Entgiftung brauche zwar der Körper keinen Alkohol mehr, aber: „Der Kopf spielt noch lange nicht mit!“ Genau hier greife die Selbsthilfegruppe und das BKE sei kompetenter Ansprechpartner, für alle die aus der Sucht heraus wollen und ihrem Leben so einen neuen Sinn geben wollen.

Am Samstag wurde das Jubiläum zunächst öffentlich für alle Interessierten am Dielinger Gemeindehaus gefeiert, am Abend intern mit offiziellen Gästen des BKE im Gasthaus Rosengarten in Haldem.