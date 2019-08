Dümmerlohausen. Wie die Feuerwehr Damme auf ihrer Website mitteilt, ist ein Wohnhaus im Ort Dümmerlohausen im Landkreis Vechta am Sonntagnachmittag bei einem Feuer zerstört worden. Das Fachwerkhaus war 1781 erbaut und 1981 umgebaut worden.

Als die Feuerwehrkräfte bei ihrem Einsatzort eintrafen, habe der Dachstuhl des Hauses in der Straße Martinsfeld bereits in Vollbrand gestanden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort sei das Feuer auch ausgebrochen.

Obwohl die Feuerwehrkräfte mit massiven und zügigen Löschangriffen auf das Feuer losgingen, konnten sie das Gebäude nicht mehr retten. Während das Feuer den kompletten Dachstuhl zerstörte, drang in die untenliegenden Wohnräume das Löschwasser ein. Immerhin verhinderten die Feuerwehrkräfte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude.