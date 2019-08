Bohmter Bahnübergang in der Bruchheide bekommt Halbschranken CC-Editor öffnen

Zukünftig soll der Bahnübergang Bruchheide in Bohmte mit Halbschranken gesichert werden. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Im Bereich des Bahnübergangs an der Gemeindestraße Bruchheide in Bohmte stehen Bauarbeiten an. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich, die voraussichtlich von Montag, 5. August, bis Freitag, 14. August 2019, dauert.