Bohmte. Etwas Besonderes war sie schon immer, denn nirgendwo sonst in Deutschland wird rund um eine Kirche mit einem kleinen Ball gespielt. Doch es ist vieles mehr, was die großzügige Anlage des Golfclubs Gut Arenshorst ausmacht, wofür auch schon der außergewöhnliche Name steht. Nun feiert der Club einen runden Geburtstag.

Es ist dabei kein normaler Golfclub mit seinen 18 Loch rund um die Pfarrkirche St. Johannis – eingerahmt von Jagd- und Forsthaus, umgeben mit Landwirtschaft auf modernstem Stand.



Und das alles seit nunmehr genau 20 Jahren beim Blick zurück auf den historischen Tag, als Tennisstar und Olympiasieger Michael Stich im August 1999 den goldenen Schlag zur Eröffnung der Tennisanlage auf dem Gut und Gelände der Familie Claas vor 5000 staunenden Besuchern vornahm und den Teich anstelle des Grüns traf. „Als wenn es erst 2, 3 Jahre her wäre“, sagt Jan Schuster als Mitinitiator heute beim Blick zurück.

Sehenswertes historisches Forsthaus

Damals wie heute ist Arenshorst ein Eldorado, ein Ort, der inspiriert und Natur erleben lässt. Zum einen durch Golf auf 100 Hektar über 18 Bahnen und das Umfeld mit idyllischen Teichanlagen rund um den Gutshof, zum anderen durch Verweilen im Forsthaus, einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus von 1741, das auch ohne Golf mehr als einen Besuch wert ist.

Sosehr Arenshorst für Geschichte steht, so sehr lebt es in der Gegenwart. Neue Kurse in der Jagdschule, neue Energie in Sachen Biogas, neue Technik in der Landwirtschaft, neue Speisekarte im Forsthaus sowie neuer Schwung im Golfclub, betont die Titelseite vom „Magazin für eine nachhaltige Zukunft“, das passend zum Jubuläum der Golf-Anlage am 4. August – damals postwendend von neun auf 18 Loch erweitert – erscheint.

"Wahre Perle im Osnabrücker Land"

Alles im Sinne der Familie Claas unter der Regie von Jörg Gerdener (39) als Leiter des Family Office und als Geschäftsführer der Günther-Claas-Vermögens-Verwaltung sowie Dirk Detlefsen (49) als Berater und aktivem Landwirt im zeitgemäßen Bewirtschaften von 500 Hektar in Land- und Forstwirtschaft rund um das Gut Arenshorst sowie als neuem Leiter des Golfplatzes. Hier sorgen Ronald Schulz und sein Team von Greenkeepern für erstklasige Platzpflege. Nicht von ungefähr sprechen die Verantwortlichen gerne von einer „wahren Perle unter den Golfplätzen im Osnabrücker Land“.

Für die absolute Nähe zu Mitgliedern und Gästen steht Monika Gardemann als das Gesicht von Arenshorst, lange Zeit zusammen mit Inge Uhlmann, jetzt mit Anke Timm. Sie weiß, warum sie seit der ersten Stunde und immer noch mit Herzblut in Büro und Shop als erster Anlaufpunkt dabei ist. „Es herrscht ein sehr inniges Verhältnis, sehr familiär mit einer sehr starken Bindung im Club“, wobei „das 19. Loch sehr wichtig“ sei. So gab es „herrliche Geschichten hier. Wir hätten Bücher schreiben können.“ So zum Beispiel über einen Opa, der mit drei Enkelkindern in den Club kam, die heute als Erwachsene mit ihren Kindern in der nächsten Generation aktiv sind.



Ziel: Den Nachwuchs anlocken

Für die junge Generation steht heute Hauke Tondock mit 27 Jahren als PGA-Assistent, sprich angehender Golf-Pro, mit dem der verantwortliche Dirk Detlefsen die „Jugendarbeit fördern“ und eine „Lösung finden“ will, um den Nachwuchs zu begeistern. Deshalb muss nicht eigens wieder ein goldener Ball fliegen…