Hüde. Eine Momentaufnahme vom Dümmer: Am Ochsenmoor – auf einer gemähten Wiese nahe der Naturschutzstation – rasteten am Dienstagvormittag diese 25 Weißstörche. Der Grund, warum sich die Störche derzeit in größeren Trupps zusammentun, sind die beginnenden Reisevorbereitungen.

