Sprache der Natur in Barnstorf verstehen lernen

Ein Vogelnest im Moor. Brutgebiet für viele seltene Arten. Foto: Michela Meyer

Barnstorf. Die Natur spricht eine Sprache, die wir einst alle problemlos hören, sehen und verstehen konnten. Ursula Dell, Wildnispädagogin aus Barnstorf, möchte in einem eintägigen Praxisworkshop wieder an unsere ursprünglichste Sprache erinnern und helfen lernen die Geschichten in der Landschaft zu lesen. Veranstalter ist der Naturpark Dümmer.