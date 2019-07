Damme. Mitglieder des Ethikkomitees am Dammer Krankenhaus St. Elisabeth haben eine Moderatorenausbildung für ethische Fallbesprechungen erfolgreich absolviert.

Pfarrer Heiner Zumdohme gratulierte dazu Krankenhausseelsorger Josef Peters, Sabine Mittelberg (Stroke-Unit), Patientenfürsprecher Günter Schwarte (Leiter des Pflege- und Erziehungsdienstes der Clemens-August-Jugendklinik) sowie Christian Lameyer (stellvertretender Schulleiter der Krankenpflegeschule am Dammer Krankenhaus).

Wie man in ethischen Fallbesprechungen eine Entscheidung findet und welche ethischen Grundlagen zu beachten sind, das lernten sie bei der mehrmonatigen Fortbildung. Unter Leitung von Stefan Kliesch, Caritasreferent für Profilbildung, Spiritualität und Ethik, besprachen sie Fragen der Ethik, Moral und Menschenwürde. In Fallbeispielen ging es um Aspekte zum Lebensende wie Therapieverzicht oder -abbruch, Sterbebeistand, Ernährungs- und Flüssigkeitsgabe oder Verhungern/Verdursten lassen, Suizid, Gewaltfreiheit oder Zwang, Interreligiosität, Weltanschauung und Grenzen der Toleranz. Da die Kursteilnehmer in ihren Einrichtungen ethische Fallbesprechungen moderieren sollen, lernten sie auch Formen der Gesprächsführung mit Kollegen und Angehörigen.

Im Spannungsfeld

Das Ethikkomitee am Dammer Krankenhaus ist eine interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe mit der Aufgabe, im Krankenhausalltag relevante ethische Themenkomplexe zu erörtern und Empfehlungen für Handlungsstandards gemäß dem Leitbild des Krankenhauses zu erarbeiten. Denn die moderne Medizin steht mehr denn je in einem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und ökonomischen Zwängen, zwischen Erwartungen und Befürchtungen von Patienten und Angehörigen. In diesem Spannungsfeld stellen sich regelmäßig Fragen nach der Achtung, der Würde und der Autonomie der Patienten.