Lemförde. Auf Einladung des Vereins "KulturBunt" gastiert der ehemalige Schüler und Assistent von Prof. Peter Feuchtwanger, Daniel Kasparian, am kommenden Mittwoch, 7. August, in Lemförde. Kasparian präsentiert dann Klaviermusik aus vier Jahrhunderten.

Daniel Kasparian war herausragender Pianist vieler Meisterkonzerte, unter anderem in Lemförde. Sein Konzert spannt einen weiten Bogen mit Klaviermusik verschiedenster Komponisten und Stil-Epochen. Beginnend im Barock mit Werken von Bach und Fiocco wird die musikalische Reise über die Klassik und Romantik bis ins 20. Jahrhundert reichen.

Neben Werken bekannter Komponisten wie Clementi, Schubert, Chopin und Liszt wird der Pianist auch weniger bekanntes Repertoire vortragen. Werke, die es sich wieder zu entdecken lohnt. Musikalisch wird das Publikum außerdem Gottschalk, de Séverac, Moszkowski und Herz begegnen.

In London und Zürich

Daniel Kasparian stammt gebürtig aus Hamburg, lebt jedoch seit dem 12. Lebensjahr auf der Schwäbischen Alb. Neben dem Musikstudium hat er eine kirchenmusikalische Ausbildung (Orgel und Chorleitung) durchlaufen. Er gibt regelmäßig Konzerte im ganzen Bundesgebiet und im europäischen Ausland, insbesondere Solokonzerte in London und Zürich.

Die Veranstaltung findet am 7. August ab 20 Uhr im Lemförder Amtshof (Hauptstraße 80) statt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der „Guten Stube“ in Lemförde, Tel. 05443 1825. Sie kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro.

Informationen und Vorbestellungen auch unter kulturbunt@web.de.