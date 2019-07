Erwarten wir am Ende zuviel von dem kleinen See?

Diepholz/Lembruch. Genau an dem Tag, an dem unsere Zeitung vermeldete, dass der Pegelstand des Dümmers 25 cm tiefer ausfällt als er sein sollte, war der "Weltüberlastungstag", an dem Umweltschützer die Botschaft verbreiteten: Ab heute lebt die Welt auf Pump. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf den Dümmer übertragen. Und doch dürfen wir vermuten: Auch der Binnensee ist aktuell überlastet.

Wäre der Dümmer ein Mensch, würde er wohl die Arme in die Luft werfen und laut ausrufen: Ja, was soll ich denn noch alles? Angesichts der Wettertrends mit gleich zwei viel zu trockenen Supersommern aufeinander muss die Frage erlaubt sein: Erwarten wir am Ende nicht doch zuviel von dem kleinen und charmanten See?



Allzu groß ist er nun nicht, über allzu viel Wasser verfügt er auch nicht. Und doch soll er den Sommertouristen ein erfrischendes und möglichst keimfreies Bad ebenso ermöglichen wie den Seglern die benötigte Handbreit Wasser unterm Kiel, soll den in ihm lebenden Fischen und denen in den Nebenflüssen eine vitale, zumindest lebenserhaltende Heimat sein und gleichzeitig Naturfreunde anlocken. Bleiben die Sommer so, wird sich noch zeigen: Vielleicht doch zuviel auf einmal?