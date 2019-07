Bohmte. Der Regen, der in der Nacht zu Montag ins Wittlager Land kam, war nicht von Dauer und folglich nicht ausreichend für die Wittlager Landwirtschaft. Seit Wochen sind die Mähdrescher unterwegs, um das Getreide von den Feldern zu holen.

Die heimischen Landwirte rechnen mit eher durchschnittlichen Ergebnissen für die Getreideernte, die seit Anfang Juli im Gange ist. Zuerst wird die Wintergerste geerntet, danach folgen Raps und anschließend die anderen Getreidesorten.

Auch die Tierwelt stellt sich auf die Erntezeit ein. Zumal wenn gleichzeitig Blattzeit ist, die Paarungszeit des Rehwildes bis Mitte August. Das Rehwild ist in diesen Tagen äußerst scheu und sucht bei der kleinsten Unruhe das Weite. Wenn keine Gefahr gewittert wird, lassen die Tiere es sich im Getreidefeld schmecken. Bis die Mähdrescher kommen.









Und auch die 2019 zahlreichen vertretenen Störche suchen alle Jahre wieder hinter landwirtschaftlichen Maschinen nach verwertbarer Nahrung.





Bis zur Hitzewelle Ende Juni waren die Landwirte in der Region noch von einem durchschnittlichen Ergebnis bei der Ernte ausgegangen, doch diese Erwartungen müssten einer Umfrage zufolge nach unten korrigiert werden. Landvolkverband, Landhandel, Genossenschaften und Verarbeitungsunternehmen sehen die diesjährigen Vermarktungschancen nicht positiv. "Nach der Dürre ist vor der Dürre", sagte Karl-Friedrich Meyer als Vorsitzender im Getreideausschuss unlängst während einer Tagung in Bohmte. Die Wasservorräte im Boden seien aufgebraucht. Die Bauern mussten durch die Hitze im Juli ihre Ertragserwartungen weiter deutlich nach unten korrigieren. Nicht nur ausreichend Wasser benötigen zurzeit die Tiere. Das Grünfutter wird bei dieser Trockenheit knapper. "Wenn die Wiesen karger werden, dann "wird den Rindern mit vorrätiger Silage Viehfutter zusätzlich angeboten", so Reinhard Kleine –Heitmeyer, Milchbauer aus Bad Essen-Heithöfen.

Unterdessen hat die Europäische Kommission ein weiteres Mal ihre Ernteprognose für Weizen gesenkt. Auch bei Gerste, Roggen und Hartweizen nahmen die Brüsseler Experten ihre Erwartung zurück. Bei Sommergerste und Mais könnten die Schäden aus der aktuellen Gluthitze jedoch größer sein als ursprünglich gedacht.