Hunteburg. "Was gut ist für die Kälte, ist auch gut für die Hitze", zitierte Ortsbürgermeister Norbert Kroboth während des Hunteburger Seniorennachmittags seinen Großvater – und leitete zum Kaffeetrinken im Festzelt über. So war es dann fast schon nicht mehr verwunderlich, dass Kaffee gut nachgefragt war. Für kühlere Getränke galt das allerdings ebenso.

Bereits zum 21. Mal unter königlichem Beistand feierten die Senioren in Hunteburg einen gemütlichen Nachmittag, zu dem regelmäßig der Ortsrat einlädt und der sozusagen den Auftakt des Hunteburger Schützenfestes darstellt. Zu den letzten Aufgaben des noch amtierenden Königspaars, seine Majestät Marvin Melenk und ihre Majestät Eva-Maria Schwarzmeier, gehörte der Besuch bei den vielen Vertretern des älteren Generation. Kroboth hieß die beiden als jüngste Mitglieder der Senionrennachmittagsrunde willkommen.

Ein Lutscher für die Neuen

Apropos jung. Auch in diesem Jahr bekamen diejenigen, die erstmals den Seniorennachmitag besuchten, ein kleines Präsent – dieses Mal einen Lutscher. Damit sind sie in den Club aufgenommen. Eine herzliche Begrüßung durch den Ortsbürgermeister durfte ebenfalls nicht fehlen. Er ging selbstverständlich auch auf das Wetter ein. Die Hitze hatte die beiden örtlichen Altenheime, das Haus St. Agnes und die Seniorenresidenz, zur Absage der Teilnahme bewegt. Trotzdem war die Zahl der Teilnehmer im Festzelt im Sportzentrum beachtlich. Kroboth: "Mit den rund 200 Personen sind wir bei diesen Rahmenbedingungen sehr zufrieden." Er fügte hinzu: "In Hunteburg gibt es zum Schützenfest nur heiß oder Regen – meistens ist es heiß." Lob gab es für die "sehr schöne" Kuchenplatte mit Käse-, Kirsch- und Apfelkuchen. Auf Sahne wurde von vornherein verzichtet. Sicher ist sicher.

Zeit zum Reden

In Anbetracht der Großwetterlage hatte das Organisationsteam mit Annelie Bretz, Karin Helm, Elisabeth Kasper und Ralf Kasper, auf den Auftritt einer Tanzgruppe vom Programm gestrichen. Entsprechend gehörten Textbeiträge, Sketche und das gemeinsame Singen zum Programm, durch das der Ortsbürgermeister führte. So blieb dann eben mehr Zeit für das Reden miteinander. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Kolpingkapelle Hunteburg unter der Leitung von Stefan Schumacher. Zu den Gästen in der großen Runde gehörten auch Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann und der stellvertretende Landrat Mirco Bredenförder.









Mit einem Zwiegespräch „Pizza bestellen 2050“ gaben Judith Kasper und Beate Böker-Brethold einen nicht ernst gemeinten Einblick auf die von morgen. An die Reifeprüfung erinnerte sich Annelie Bretz in ihrem Beitrag. Karin Helm ließ ebenfalls Erinnerungen aus der Vergangenheit noch einmal aufleben. Sie erzählte von „früher“.

Älteste Teilnehmer ausgezeichnet

Höhepunkt des Nachmittags war die Ehrung der ältesten Hunteburger. Bei den Frauen war niemand älter als Helene Bosse und Paula Moormann. Der Ortsbürgermeister fragte vor der Ehrung sicherheitshalber noch einmal in die Runde: "Gibt es noch ältere Teilnehmer?" Da sich niemand meldete, gilt: Spitzenreiterin ist Helene Bosse mit 95 Jahren, Paula Moormann auf Rang zwei ist vier Jahre jünger. Ebenfalls mit vier Jahren Unterschied warten die Männer auf. Seinen 91. Geburtstag konnte Antonius Ellermann feiern. Während Wilfried Kasper in dieser Wertung den zweiten Platz belegte.

An die Sintflut erinnerte sich anschließend noch einmal Karin Helm. Bevor die Kolpingkapelle zum Mitsingen und Schunkeln einlud und damit den Nachmittag ausklang.