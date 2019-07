Stemwede. Gleich vier mal brannte es von Donnerstag- bis Samstagnachmittag auf Getreidefeldern in unmittelbarer Nähe des Altkreises Wittlage - nämlich in der Nachbarortschaft Sundern. Die Feuerwehrkräfte bekamen bei den Bränden jedoch willkommene Unterstützung.

Am Donnerstag brannte ein Feld in Sundern, Knüve. Auslöser war eine Ballenpresse, die ebenfalls ausbrannte. Der Feuerwehr gelang es jedoch, das Feuer rechtzeitig und nur einige Meter von einem alten historischen Fachwerkhof zu löschen. Am Freitag brannte ein Feld Im Pöhlen, nahe der Bohmterheide. Ursache war ein Mähdrescher, der wohl Funken ausgelöst hatte. Kurz darauf der erste Einsatz Im Weidemoor. Ein Getreidefeld brannte, ebenfalls durch Entzündung beim Dreschen.

Immer wieder: Waldbrandgefahr!

Das Feuer fraß sich rasch in ein Waldgebiet hinein, doch die Feuerwehr konnte es schließlich komplett unter Kontrolle bringen. Am Tag darauf, Samstagnachmittag, kam es zum Großeinsatz, wiederum In Weidemoor. Diesmal genau gegenüber des am Tage zuvor abgebrannten Feldes. Nun stand ein zwei Hektar großes Weizenfeld auf dem Halm in Flammen, die Ursache vermutlich Selbstentzündung des knochentrockenen Getreides. Das Feuer griff zudem großräumig auf umliegende Stoppelfelder über.

"Sind körperlich am Limit"

Die komplette Löschgruppe Stemwede, bestehend aus 13 Wehren, war am Einsatzort, sowie Nachbarwehren außerhalb Stemwedes. Wiederum heiß es: Waldbrandgefahr! Landwirte aus der Umgebung unterstützen die Feuerwehr. Sie löschten mit Güllefässern voller Wasser und gruben mit Grubbern glimmendes Feuer unter. Die Feuerwehrkräfte hießen die Hilfe willkommen: „Wir sind körperlich am Limit, vier Brände innerhalb von drei Tage, das zerrt an den Kräften“, sagte Uwe Oberländer, Löschgruppenführer von Sundern, der zugleich allen Bauern dankte.