Acht Hektar eines Getreidefeldes in Hunteburg in Brand geraten CC-Editor öffnen

Feuewehreinsatz an der Herringhauser Straße. Ein Getreidefeld brannte. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Hunteburg. Nachdem am Dienstag in Bohmte-Herringhausen eine Rundballenstrohpresse abgebrannt ist, hat am Mittwoch ein Mähdrescher nur wenige Kilometer entfernt in Hunteburg an der Herringhauser Straße ein Getreidefeld in Brand gesetzt.