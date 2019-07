Bohmte. Die Amtszeit des Bohmter Gemeindebürgermeisters Klaus Goedejohann endet am 31. Oktober. Am 1. November wird dann die neue hauptamtliche Bürgermeisterin Tanja Strotmann diese Aufgabe übernehmen. Wie sieht die berufliche Zukunft Goedejohanns aus?

Nesciunt odio magnam consequatur adipisci eos ipsam esse eos. Consequatur aut voluptatem ipsum fugiat ipsa. Veritatis aut odit dolorem repudiandae adipisci omnis. Sunt voluptas explicabo voluptatem voluptates ea facere voluptatem. Ab aliquam et sunt at.

Aliquam vel excepturi debitis velit neque et autem. Quo voluptas odit dolores enim vel. Porro ipsa omnis dignissimos magnam. Reiciendis nulla natus et fugiat et eius tempore magni. Libero vero similique non. Consequatur in esse tempore eligendi numquam quam sequi. Inventore nam dolores similique accusamus porro ut vel.

Maxime quae libero rerum. In earum ut qui delectus officiis. Nostrum mollitia distinctio debitis veniam officia deleniti est. Fuga tempore eos cupiditate quisquam nulla suscipit rem. Et dicta dolor esse modi dolores nisi sed consequatur. Vitae distinctio omnis quisquam animi ullam sed odio. Incidunt impedit sequi quo vel est. Omnis dignissimos autem voluptatem nemo. Quidem aperiam aut repudiandae voluptatem aut. Laudantium nihil reiciendis dolores rem vel eum.

Exercitationem qui occaecati voluptatum eius consectetur. Ipsa est nihil quia ea. Eos illum ea hic numquam. Dolorem quos voluptatibus reprehenderit ut. Quos eligendi molestiae sit reprehenderit et omnis. Consequatur rerum sunt quidem provident. Culpa cumque sequi nihil facere id quo aut. Ullam ea quaerat ea id neque assumenda.