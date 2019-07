Strohpresse gerät auf Feld in Herringhausen in Brand CC-Editor öffnen

Die Presse wurde ein Raub der Flammen. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Herringhausen. Kaum steigen wieder die Temperaturen, geraten wieder die Strohpressen in Brand. So geschehen in Bohmte- Herringhausen.